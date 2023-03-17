原住民重點學校代理比率偏高 教育部：逐年增補

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北17日電）全教產今天表示，原住民重點學校的代理教師比率偏高，多數學校都超過8%的規定。教育部表示，考量原住民師資培育須長遠規劃，將採逐年增補的方式，讓各校聘足正式教師。

全國教育產業總工會（全教產）今天召開記者會，理事長林碩杰表示，「原住民族教育法」規定原住民族重點學校須聘任一定比率的原住民族教師（例如國高中不能低於教師員額的5%）。很多學校找不到合適的原住民籍教師，只能先聘代理，卻又導致代理教師比率不合規定。

林碩杰指出，經全教產統計，全國308所原住民重點學校中，共294所代理教師占比超過8%。有些學校甚至扣掉主任後，全校都是代理教師。

林碩杰呼籲教育部提出配套措施，否則現在的困境中，原住民重點學校要達到代理教師占8%以內，「簡直是天方夜譚。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，教育部今天晚間以文字回應媒體，將透過一般性補助款考核等機制，督導各縣市降低代理教師比率。具體措施包括鼓勵縣市提報原住民籍公費生名額、舉辦專組甄選等。

對於原住民重點學校的困境，教育部解釋，「原住民族教育法」第34條於民國108年修法時，已考量師資培育須長遠規劃，因此將聘足原住民身分教師比率的期限，延長為修正施行後10年內（到118年）。未來會採逐年增補的方式聘任，讓各校達到原民身分、代理教師比率的規範。（編輯：陳政偉）1120317