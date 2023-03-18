比利時首設台灣華語文學習中心揭牌 年輕人報名多

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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）比利時第一所台灣華語文學習中心今天在布魯塞爾舉行揭牌典禮，第一班報名學生多數為比國20歲年輕人。比利時3年前發生中國「孔子學院」間諜爭議後，為台灣推展文化影響力帶來更多機會。

由僑務委員會輔助設立的海外「台灣華語文學習中心」目前在歐美地區累計共66所，除了美國有54所，歐洲的德國、英國、法國各2所，奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、捷克也各有1所，今天揭牌的比利時是最新設立。

比利時台灣華語文學習中心負責人郭鳳西開心的告訴中央社記者，這個以台灣為名的華語文中心在向比利時政府申請設置社團法人的過程十分順利，與她過往經驗不同，讓她喜出望外。

僑居比利時50多年的郭鳳西說，許多在地友人對台灣很有好感和興趣，未來可透過學習華語文，進一步交流、認識台灣。

布魯塞爾首都區選出的國會議員德波克（Emmanuel de Bock）也出席致詞，他在接受中央社採訪時形容，台灣華語文中心象徵對他人伸出的友誼之手，因學習語言就像是伸出手來邀請他人親近不同的文化。

他說：「對所有布魯塞爾的居民、外交官、比利時人、荷蘭人來說，這是一個認識台灣，學習中華文化和台灣文化的好機會。」

駐歐盟兼駐比利時代表陳立國表示，台灣保留了具有文化內涵的正體華語文，是外國人學習華語的最佳選擇，華語文學習中心的設立有助於促進台灣與比利時人民的友誼，以及兩國之間的關係。

他補充，台灣政府提供華語文獎學金、台灣獎學金及台歐連結獎學金等計畫，希望吸引外國人多到台灣學習華語、體驗文化。

華語文學習中心目前設置在布魯塞爾市區的「華僑中山學校」，有數十年歷史的這所學校是由僑民共同捐設，主要提供台僑小孩學習中文，而台灣華語文學習中心的招生對象則是18歲以上、非華語文化背景的外國人。第一班授課教師蔡桂蘭說，目前報名的學生主要是20歲在地年輕人。

今天揭牌典禮及酒會出席者還有僑務委員賴山林、駐法國代表處僑務組組長劉素秋，以及多位台僑和中山學校教師。僑務促進委員呂玉成也即興以太魯閣族母語演唱。

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由於中國「孔子學院」以文化輸出夾帶政治目的，近年在歐美發生不少爭議，原本在中國龐大資源下難以競爭的台灣，如今打開機會之門。

比利時第一所孔子學院在2006年成立，後來並與多個大學合作開設。2019年爆發布魯塞爾荷語自由大學（VUB）的孔子學院院長宋新寧因涉及間諜活動而遭比利時政府拒絕入境，校方隨後終止與中國的合作，姊妹校法語自由大學（ULB）也跟進關閉孔子學院，不過目前魯汶大學、西法蘭德斯大學的孔子學院中文班仍持續招生。（編輯：張芷瑄）1120318