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東北季風影響北台轉涼 中南部影響小

2023/3/18 09:21
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（中央社記者余曉涵台北18日電）氣象專家吳德榮今天說，今天受到微弱東北季風影響，北海岸、東半部及大台北東側雲量增，偶有局部短暫雨的機率，北台稍轉涼，中南部影響很小。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，明天仍受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，明天晚上、20日清晨北方有雲系接近，桃園以北也偶有零星飄雨的機率，19日北台白天氣溫略升，中南部仍是晴時多雲，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，20日白天起至24日南方氣團逐漸增強，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大，西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮表示，22日到24日暖熱如夏，各地區最高氣溫將升至攝氏32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，會升得更高。

吳德榮說，25日至27日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣機率，可望為北部帶來一些降雨，但對中南部缺水壓力，並沒有緩解的能力。（編輯：郭諭儒）1120318

#吳德榮
#台灣
#中央大學大氣科學系
吳德榮
18日鋒面掠過 北部東半部轉濕涼吳德榮：週末北台灣稍轉涼 20日起逐日回暖
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