台大推「校學士」自行調配領域專長課表 13人申請

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣大學今年推動「校學士」，讓學生自行調配領域專長和4年課表，訂出專屬的學位。首年共有13名學生申請，有學生結合心理系及社工系，面向高齡、少子化社會，非常有創意。

台灣大學今天召開校務會議，教務長王泓仁會前接受媒體聯訪談到，為了鼓勵學生自主學習，「校學士」透過法規鬆綁，讓學生跳脫傳統科系，自行組合學分學程或領域專長，自訂出4年的學習模組。

王泓仁表示，也許是全新的設計，宣傳時間有限，學生瞭解不多，首年申請人數13人比較少。但近期舉辦的「杜鵑花節」，校學士攤位吸引600多人領取資料，可見很多人有興趣，未來應會有更多學生申請「校學士」。

王泓仁表示，今年13個申請案中，已看到一些有趣的組合，例如有學生提出「人機介面」的校學士規劃，結合心理系的神經生物學、認知科學，以及社工系的老年、長照專長等，就是為了面向高齡化、少子化的社會，非常有創意。

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另外，近年政治人物頻傳論文爭議，台灣大學日前通過，要求校內畢業證書須加註「在職專班」字樣，引起學生不滿，教務會議於昨天（3月17日）決議，112學年度入學的學生全面適用，已在學生循原規定。

王泓仁表示，台大目前有25個碩士在職專班，其中12個畢業證書有加註，尤其是新近成立的專班一定都會加註，進而加強專班師資、教學的吸引力。他也相信，台大宣布全面加註後，未來其他學校會考慮跟進。（編輯：郭諭儒）1120318