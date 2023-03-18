畢業證書加註惹議 台大校長：在職專班應是正向

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台大校長陳文章18日針對學生畢業證書須加註「在職專班」表示，大家可能因去年發生的論文爭議，對在職專班有比較不好的印象，在職進修應該是「正向」的，希望社會不要因為一些小瑕疵，就否定終身學習的價值。中央社記者趙世勳攝 112年3月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）近年政治人物頻傳論文爭議，台大要求校內畢業證書須加註「在職專班」，引起部分學生不滿。校長陳文章表示，在職進修應是「正向」的，不要因為社會上的小瑕疵，就否定終身學習的意義。

台大目前有25個碩士在職專班，其中13個畢業證書沒加註「在職專班」，教務會議考量一致性，加上專班為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗的學生，培訓後的加值效果遠高於一般生。因此通過全校所有在職專班畢業證書上，都要加註。

上述決議引發部分學生不滿，去年12月23日台大教務會議中，便有學生代表提案，希望基於信賴保護原則，已入學的學生應不受影響，但當時並未在會議中獲得共識。

台大昨天（17日）召開的教務會議中，通過學生代表提案，增加落日條款，112學年度起入學的學生，畢業證書才須全面加註「在職專班」，111學年度以前則看各系所規定，原本若沒加註，則維持不加註。

台大今天舉辦校務會議，校長陳文章會後接受媒體聯訪表示，大家可能因去年發生的論文爭議，對在職專班有比較不好的印象，但他認為，在職進修應該是「正向」的，是終身學習的一環，有工作還願意繼續學習，專班學生應感到榮耀。

陳文章希望社會不要因為一些小瑕疵，就否定終身學習的價值。他相信「事情會慢慢過去」，如果有機會，他也願意透過各種方式，再來強調在職進修的好處。

陳文章以台大、政大等校的EMBA（管理學院碩士在職專班）為例，歷來造就了許多人才，經過企業的循環，又吸引更多企業家就讀。

台大教務長王泓仁今天稍早接受媒體聯訪表示，台大有25個碩士在職專班，其中12個畢業證書有加註，尤其是新近成立的專班一定都會加註，進而加強專班師資、教學的吸引力。他也相信，台大宣布全面加註後，未來其他學校會考慮跟進。（編輯：李亨山）1120318