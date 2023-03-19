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台南白河木棉花道盛開湧人潮 公所籲多搭公車

2023/3/19 10:36（3/19 10:46 更新）
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台南市白河區林初埤木棉花道近日進入木棉花盛開期，區公所配合規劃木棉花季系列活動，19日一早已有不少遊客前往賞花、拍照。中央社記者楊思瑞攝 112年3月19日
台南市白河區林初埤木棉花道近日進入木棉花盛開期，區公所配合規劃木棉花季系列活動，19日一早已有不少遊客前往賞花、拍照。中央社記者楊思瑞攝 112年3月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）位於台南市白河區的林初埤木棉花道近日進入盛開期，區公所配合規劃木棉花季系列活動，昨天吸引約1萬3000人次遊客，今天一早又湧現賞花人潮，公所呼籲多利用假日公車。

白河區公所提供資料指出，今年木棉花季活動於11日開幕後，每逢週休假日都吸引上萬人次遊客前往賞花，目前花況約8成已盛開，昨天單日湧入超過1萬3000人次，花季系列活動將持續至26日，週末期間有街頭藝人定點表演，公所服務台則辦理打卡送好禮活動，今天還有限量樹苗贈送。

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由於目前正值盛開期，今天一早有不少攝影愛好者趕在大批人潮出現前抵達，希望能拍到木棉花道空景照片，但在上午8時交通管制開始實施前，就已有不少遊客到場賞花、拍照。

白河區長董麗華告訴中央社記者，花季期間每逢週休假日，上午8時至下午6時實施交通管制，主要賞花區禁止車輛進入，遊客可將車輛停放在南88線、89線道旁，社區也規劃1處收費停車場，鼓勵民眾多利用新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道賞花。（編輯：陳仁華）1120319

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董麗華
全球十大最美花道 台南白河林初埤木棉花季開幕
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