思念成習武動力、拒因眼疾受優待 自強兒少獲表揚

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家扶基金會舉辦2023全國自強兒少表揚活動，其中15歲的小穎（後左）由阿公、阿嬤帶大，但罹癌多年的阿嬤2022年逝世，儘管生活面臨巨變，小穎仍將對阿嬤的思念轉化為練武動力，在學校擔任武術隊長，優異表現獲選自強兒少，19日在表揚活動現場舞雙刀展技藝。中央社記者曾以寧攝 112年3月19日

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（中央社記者曾以寧台北19日電）由祖父母帶大的國中生小穎，面臨阿嬤過世，將思念化為動力勤練武術，獲得縣賽冠軍；視力僅0.1的小瑄則拒絕老師因眼疾給予特殊待遇，以自身努力克服逆境，獲家扶基金會表揚。

家扶基金會今天在台北福容大飯店舉辦2023年全國自強兒少表揚活動，鼓勵小穎、小瑄等23名面對困境仍懷抱信念，努力堅持不懈在學業及體育上發光發熱的兒少。

今年15歲的小穎，因父親早逝、母親改嫁，和哥哥由阿公阿嬤帶大，與大伯住在一起；不料罹癌多年的阿嬤在去年逝世，大伯也因肝病離世，剩阿公獨自忍著悲傷照顧小穎和哥哥。

生活面臨巨變，小穎將對阿嬤的思念轉化為練武動力，在學校擔任武術隊隊長，去年更獲得國術縣賽長兵器、雙兵器、奇門兵器等3個類組冠軍。他今天在現場揮汗舞雙刀並說，「親愛的阿嬤，過去一年我成長很多，我和哥哥都很想妳，我們會好好照顧阿公」。

小穎說，未來夢想開間咖啡廳，帶給人幸福，也能好好照顧阿公。他還邀請今天到場授獎的副總統賴清德，若有天真的開了咖啡廳，要來喝咖啡，賴副總統立刻答應「一定到、一定到！我等你邀請！」

罹患先天性角膜白斑、視力僅有0.1的小瑄，雖然學習較慢、需要摸索，甚至要緊貼著桌子才能寫作業，仍經常主動幫忙身體不好的媽媽，照顧同患眼疾的手足，洗碗、曬衣、教弟弟寫作業、幫妹妹洗澡都難不倒她，是個盡責的姐姐。

小瑄說起因疾病和老師的特殊待遇而受到同學排擠的過往，仍不禁難過落淚，但她決定主動跟老師說，「我跟別人沒有不一樣，作業不用少」，努力克服先天困境，並以「突破困難、面對問題，只要我想做，沒人可以阻止我」鼓勵自己，夢想成為舞蹈老師。

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家扶基金會資料指出，分析2022年扶助兒少服務數據，有64.2%是單親家庭、11.01%為隔代教養，其中單親母親照顧子女就占約一半；今天獲獎的23名兒少中，有15人來自單親家庭、5人生長在隔代家庭、2人母親為新住民，更有3人罹患疾病或身心障礙。

賴副總統今天出席頒獎給23名自強兒少，並以自身經驗勉勵說，自己父親很早就工作意外身亡，是由媽媽扶養長大，但某天突然發現，「我爸爸留給我最大的資產就是家裡貧窮」，鼓勵兒少珍惜逆境、勇於追夢。（編輯：張雅淨）1120319