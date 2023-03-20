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口服疫苗玻璃碎片掉女嬰口中 護理師停業、診所挨罰

2023/3/20 15:32
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉市某兒科診所護理師日前餵食一名4個月大女嬰口服疫苗時，針劑掉地上導致針劑破裂，護理師撿起後繼續餵食針劑，玻璃碎片掉入女嬰口中，家長發現立即取出；衛生局今天查察確有疏失，將對護理師處分停業並開罰診所。

嘉義市衛生局調查，一名4個月大女嬰於3月16日下午由家長帶至某兒科診所自費口服輪狀疫苗，護理師在診所注射室替女嬰餵食口服疫苗時，針劑掉在地上，導致針劑上方破裂，護理師撿起後仍繼續餵食，針劑上方約1公分玻璃碎片掉入女嬰口內，女嬰父親發現後立即將璃碎塊取出。

當時兒科診所醫師診視女嬰口內無傷及出血情況，並照X光，女嬰食道及胃部無發現玻璃碎片。

不過，女嬰家長認為診所及護理師顯有疏失，診所後來才開具一張單據，將負責女嬰未來1年就醫免掛號費，讓擔心女嬰後續健康的家長更加無法接受。

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嘉義市衛生局醫政科長王鳳玉告訴中央社記者，醫政科人員上午前往診所查察屬實，診所確有疏失。口服輪狀病毒疫苗為液體具黏稠性，若不慎掉地上，已受污染，不能再重新餵食，這名護理師於業務上未依標準作業流程執行，違反護理人員法第35條，將處1個月以上、1年以下停業處分。

另外，這家兒科診所也因督導不周，觸犯醫療法第57條，將開罰新台幣5萬元至25萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1120320

#嘉義市衛生局
#王鳳玉
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