非同步衛星網路設備運抵馬祖 TTC：確保緊急狀況通訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）台馬海纜雙斷影響馬祖民眾通訊引發重視，財團法人電信技術中心（TTC）今天發布新聞稿指出，非同步衛星網路暨備援網路設備今天已抵達馬祖，將驗證衛星通訊應變網路，確保發生緊急狀況時的基本通訊能力。

中華電信2條台馬海纜，分別在今年2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通訊服務。

TTC表示，為了協助強化台灣本島、離島及偏鄉於緊急情況時的應變通訊能力，將於馬祖進行非同步衛星系統暨備援網路的先期研究，相關設備今天已經運抵南竿。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

TTC指出，這次先期研究地點經中華電信協助實地勘查後，選定連江縣南竿鄉中華電信機房戶外基地，研究內容將包含非同步軌道通訊衛星在視訊會議、網路電話、直播系統等應用情境的順暢度及衛星通訊鏈路的穩定性。

先期研究預計自3月24日起，為期1個月，期間將針對衛星通訊網路在馬祖地區的訊號涵蓋、傳輸速率、延遲與穩定度等效能指標進行相關測試，做為後續政府建置衛星通訊應變網路的重要參考；未來也會進行結合5G網路的驗證，以在人為或天然災害發生的緊急狀況時，發揮通訊備援功能。（編輯：潘羿菁）1120320