聯航亞太運能快速恢復 免費中停享美國多點旅遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）聯合航空大中華區、韓國及東南亞銷售董事戴亞斯今天說，聯航關注並快速恢復亞太地的運能，聯航台灣總經理唐靜儀介紹，聯航提供免費中停優惠，旅客可享一票遊美國多個點。

聯合航空公司今天與台灣媒體座談，戴亞斯（Walter Dias）說，2020年4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重時，聯合航空仍在全球主要地區維持10條航線的基本航班，雖然國際航線大幅縮減，聯合航空不但沒有縮編機隊，還增購270架單走道與200架廣體客機，所以當各國邊境解封，可以快速提供飛航服務。

戴亞斯說，聯航已開始重建全球航線網，並專注亞太地區，目前除中國與香港，橫跨太平洋的服務已接近完全恢復，包括2020年11月就重啟的台北-舊金山航線，預估明年跨太平洋區的運量將超越2019年的水準。

唐靜儀說，目前聯航台北-舊金山每天有1班，時間帶對旅客非常理想，台灣出發及抵達美國時間都是上午，可輕鬆延伸至美洲各點，返程是美國時間下午搭機，回到台灣是傍晚。

唐靜儀也介紹一項對旅客非常有利的聯航獨家優勢，就是提供往返美國各可選1個免費中停點，讓旅客買1張機票就可在美國多點旅遊。

唐靜儀舉例，如果要到美國華盛頓，購買台灣到華盛頓的聯航機票，可先到舊金山中停玩幾天再搭聯航到華盛頓，回程可再去拉斯維加斯走走，最後回舊金山搭機返回台灣；而舊金山到華盛頓、華盛頓到拉斯維加斯及拉斯維加斯回舊金山的聯航美國國內航線都是免費搭乘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

唐靜儀說，台灣旅客也可選擇舊金山以外城市為中停點，例如，同樣要去華盛頓，台灣出發先到舊金山但不停留，直接轉機到芝加哥中停，之後再赴華盛頓，回程也可選其他想去的城市，最後再到舊金山機返台。

雖然疫後旅遊已漸復甦，唐靜儀說，聯航仍提供旅客改票免手續費服務，在疫情前對旅客的友善服務至今都沒改變，包括累積的哩程數終生有效，永遠不會過期，機上可免費使用FB、LINE等通訊軟體傳遞文字訊息，預購機票後24小時內可免費取消並獲全額退款，所有艙等都可免費為同行12歲以下兒童劃位。（編輯：陳清芳）1120322