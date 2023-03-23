民眾黨團指食用大豆自給率不足 喝國產豆奶淪空談

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台灣民眾黨立委陳琬惠（中）偕民眾黨團副主任楊寶楨（右）、冬山鄉農會總幹事黃志耀（左）等人23日舉行記者會指出，農委會主委陳吉仲曾表示要將國產大豆市占率擴大至10%，但根據統計，食用國產大豆自給率僅不到2%，市面上使用國產大豆製造的豆奶稀少，民眾想食用國產豆製品淪為空談。中央社記者郭日曉攝 112年3月23日

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（中央社記者郭建伸台北23日電）台灣民眾黨立委陳琬惠今天指出，農委會主委陳吉仲曾表示要將國產大豆市占率擴大至10%，但根據統計，食用國產大豆自給率僅不到2%，市面上使用國產大豆製造的豆奶稀少，民眾想食用國產豆製品淪為空談。

陳琬惠今天偕民眾黨團副主任楊寶楨、冬山鄉農會總幹事黃志耀等人舉行「缺蛋想到豆奶了？國產豆10%淪為口號？」記者會。

陳琬惠指出，台灣因耕地零碎與氣候條件，較難種植大豆，因此大豆栽種面積偏低；陳吉仲曾喊出短期目標，是要讓國產大豆佔國內食用大豆市場的10%，但根據農委會統計，國產食用大豆自給率仍無法突破2%。

陳琬惠質疑，農委會除補貼種植、推廣國產豆奶送入校園和軍營之外，似乎看不到更積極的作為；國產豆奶在一般市售通路難尋，多半得從農會訂購或特殊通路，她質疑農委會推廣國產大豆淪為口號。

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楊寶楨表示，國產大豆生產成本高，供貨穩定度較低，導致價格競爭力居於劣勢，國內業者使用意願偏低，農委會應加強推廣國產大豆優點，如在地生產、產銷履歷及低碳足跡，促進民眾的消費需求。

黃志耀指出，目前台灣的黃豆種植面積嚴重不足，希望能夠增加種植面積，或是補助農民主動栽植；從地方創生的角度，也希望辦理地方創生的單位都能同時行銷國產大豆製品，並藉此機會創新台灣農村的價值。（編輯：郭無患）1120323