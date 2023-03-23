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中榮幸福職場系列場館揭幕 打造友善醫療環境

2023/3/23 13:53（3/23 15:56 更新）
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台中榮總「幸福職場系列場館」22日揭幕，退輔會主委馮世寬（前左5）等人出席，盼讓醫院展現多元幸福職場面貌，打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月23日
台中榮總「幸福職場系列場館」22日揭幕，退輔會主委馮世寬（前左5）等人出席，盼讓醫院展現多元幸福職場面貌，打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月23日
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中榮總「幸福職場系列場館」揭幕，中榮今天指出，希望讓醫院展現多元幸福職場面貌，促進台中榮總宜居宜業的勞動環境正循環，打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。

台中榮總發布新聞稿表示，「幸福職場系列場館」昨天在國立台灣交響樂團氣勢磅礡的交響樂中，由退輔會主委馮世寬主持揭幕啟用，宣告台中榮總職場嶄新風貌時代的來臨。

馮世寬致詞指出，台中榮總是退輔會轄管的醫學中心，專業醫療服務與智慧醫療創新，斐聲國際。自從院長陳適安接任以來，更提出永續經營與友善醫病的理念，一步一腳印落實完成，讓醫院展現多元幸福且具藝術氛圍的面貌。

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馮世寬也感謝企業家的贊助，他說，企業家們本著取之於社會，用之於社會的無私精神，長期支持台中榮總，這次更出錢出力協助整修醫院設施及員工運動場館，造福病人與員工，創造優質及安全的工作與生活環境，實在令人感佩。

陳適安則指出，期盼台中榮總的各項健康促進活動能永續經營，讓醫院展現多元幸福職場面貌，為員工付出用心與創意，促進中榮宜居宜業的勞動環境正循環，打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。（編輯：李亨山）1120323

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