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華南雲雨區仍影響但水氣稍減少 北台灣偏涼

2023/3/27 07:58
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（中央社台北27日電）氣象局表示，今天仍受華南雲雨區東移影響，但水氣稍稍減少，北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫陣雨，中南部平地的降雨機率會逐漸降低。

中央氣象局指出，東北季風持續影響，早晚天氣較涼，台南以北及東北部低溫約攝氏16、17度，其他地方18到20度，白天北台灣仍較涼，桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，竹苗及花蓮約21、22度，其他地區可以升到24至27度。

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東北風仍強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受東北季風及華南雲雨區東移影響，雲嘉南以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件佳，高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：陳仁華）1120327

#中央氣象局
#環保署
#桃園
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