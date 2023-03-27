嘉義山區降雨停止 水庫進帳有限、水情幫助不大

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自來水公司第五區管理處27日指出，嘉義仁義潭水庫水源主要是引八掌溪水，最近這波雨勢不大，能引進水庫的水量不多，持續入不敷出，水庫約一半面積依舊見底。中央社記者蔡智明攝 112年3月27日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣市水情燈號為黃燈，25日傍晚至昨天上午山區降雨，一度為阿里山鄉淨水場及仁義潭水庫帶來進水量，今天雨停了，水庫仍入不敷出情況，水公司呼籲民眾要持續節約用水。

依據中央氣象局網站資料，嘉義地區前天傍晚開始降雨，雨勢並沒有持續，截至昨天上午11時，以阿里山、梅山鄉瑞里的累積雨量最多，分別為27毫米、22.5毫米，今天則是多雲時晴的天氣。

經濟部南區水資源局統計資料，截至今天上午7時，仁義潭有效蓄水容量為25.9%，有效蓄水量為645萬噸；蘭潭有效蓄水容量為32.7%，有效蓄水量為302萬噸。合計仁義潭與蘭潭有效蓄水量比昨天少了9萬噸。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵告訴中央社記者，仁義潭水庫水源主要是引八掌溪水，這波雨勢不大，能引進仁義潭水庫的水量不多，持續入不敷出。

另外，自來水公司在阿里山鄉的樂野淨水場昨天進水量達1300噸，比平常多500噸，今天又恢復之前沒雨的情況，奮起湖地區用水問題仍無法緩解，嘉義民眾還是要節約用水。

蔡博淵表示，嘉義地區3月1日起減壓供水，目前每日用水量已從30萬噸降至29萬噸，透過雲林湖山水庫、集集攔河堰及台南曾文、烏山頭水庫支援嘉義用水，加上蘭潭、仁義潭水庫每日出水量約10萬噸，嘉義的水情比台南、高雄穩定些，至5月底供水無虞。（編輯：卞金峰）1120327