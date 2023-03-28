平腹小蜂防治荔枝椿象 台南出動無人機撒卵片

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台南市政府農業局28日在東山區舉行荔枝椿象整合防治暨無人機精準施藥及施放平腹小蜂卵片發布會，示範無人機投卵及噴藥。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）荔枝椿象嚴重威脅荔枝及龍眼，台南市政府農業局今天在東山區舉行荔枝椿象整合防治暨無人機精準施藥及施放平腹小蜂卵片發布會，盼以更好方式防治病蟲害。

行政院農委會副主委陳駿季致詞表示，荔枝椿象防治應採行IPM（Integrated Pest Management，病蟲害整合管理）策略，運用多種手段降低田間荔枝椿象密度，運用政府與學界合作的多元無人機技術，建置精準噴藥路線，展現智慧農業研發成果。

台南區農業改良場長楊宏瑛指出，台南場研發蟲生真菌「淡紫菌」，對荔枝椿象有高度感染力，能成功達到超過90％荔枝椿象防治率，更與農業藥物毒物試驗所共同開發淡紫菌劑型，朝微生物農藥商品化邁進，盼有助降低農藥使用風險及提升農產品安全。

台南市長黃偉哲表示，以無人機噴灑農藥不僅用量更省、噴灑區域更大、路線更精準，也減少農藥對農民身體及環境傷害，現今透過科技力量，加上農政單位協助，農民可以更好方式來防治病蟲害。

黃偉哲說，台南今年擴大「以蟲剋蟲」生物規模，首次結合無人機施放平腹小蜂卵片，讓平腹小蜂深入山區防治荔枝椿象，既節省防治人力、時間，同時兼顧友善環境，減少化學農藥施用。

台南市政府農業局提供資料指出，東山區為全台龍眼重要產地，栽種面積約1387公頃，但近年產業面臨嚴重人力不足，導致廢耕果園增加，成為荔枝椿象繁衍的樂園，亟需尋求解決之道。

農業局指出，今年以東山區農會調查的粗放、廢耕果園為目標，以無人機施放平腹小蜂卵片45公頃，無人機一次可施放100片以上（每片1000顆卵），每10至14天施放1次，連續3次，預計將產出72萬隻平腹小蜂。

農業局指出，每隻身長約0.2至0.3公分的平腹小蜂，在荔枝椿象產卵期間陸續寄生，再繁殖子代藉此循環，可有效降低害蟲卵孵化，減少化學農藥施用，並藉由整合性防治策略，達到害蟲防治效果。（編輯：郭諭儒）1120328