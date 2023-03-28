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北部、東北部30日降雨時間長 南部仍缺水氣挹注

2023/3/28 18:49（3/28 19:08 更新）
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氣象局表示，29日晚間起至30日是這週水氣最盛的時間，主要雨區為北部、東北部，中部、花東有局部短暫雨。圖為民眾撐傘走在台北市南港區街頭。（中央社檔案照片）
氣象局表示，29日晚間起至30日是這週水氣最盛的時間，主要雨區為北部、東北部，中部、花東有局部短暫雨。圖為民眾撐傘走在台北市南港區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，近期北台灣天氣變化快速，明晚起至30日是這週水氣最盛的時間，主要雨區為北部、東北部，中部、花東有局部短暫雨，但南部降雨仍少。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，近期天氣變化快速，明天東北季風減弱，北部、東半部有局部短暫雨，中部午後可能會有短暫陣雨；明晚起鋒面通過及東北季風稍增強，持續至30日一整天，北部、東北部降雨時間拉長，中部、花東則有局部短暫雨。

趙竑表示，預估3月31日至4月2日華南雲雨區東移，各地雲量增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部有零星短暫陣雨，清明連假的前半段北台灣偏濕涼；4月3日起環境轉南風、加上華南雲雨區北移，只有東半部有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有零星短暫陣雨，各地天氣大致穩定。

溫度方面，明天北台灣高溫約攝氏23至25度，30日東北季風增強，北台灣高溫下降至21、22度；31日東北季風減弱，又回到24、25度，預估清明連假也大致都維持這樣的氣溫。

至於南部的氣溫，趙竑說，明天南部局部地區甚至可達30度以上，東北季風對南部天氣也沒有什麼影響，這幾波鋒面及東北季風也難將水氣帶入南部，雖預估連假結束之後可能又有華南雲雨區東移，但影響範圍和時間仍待觀察。

趙竑提醒，29日晚上至30日清晨，西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：張雅淨）1120328

#趙竑
#中央氣象局
#東北部
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