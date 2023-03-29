青年勞工薪資平均月拿3.4萬元 約1/3想換工作

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（中央社記者張雄風台北29日電）勞動部今天公布調查，青年勞工現職薪資平均每月約有新台幣3.4萬元；若以非學生青年勞工觀察，約有1/3打算轉換工作，主因為「薪資及福利不符期望」。

為了解青年勞工就業狀況，勞動部於去年10至11月期間，以參加勞工保險之本國籍受僱青年（15至29歲）勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4029份，並於今天發布。

調查指出，青年勞工現職薪資平均每月有3萬4019元，較109年增加1732元或5.4%，較101年增加6594元或24%；其中65.3%曾於現職工作獲得加薪，主因包含「個人在原職務表現良好」、「公司全面調薪」等。

若排除只有打工經驗的學生，其他青年勞工（非學生青年勞工）現職工作平均薪資為3萬4918元，與其初次就業時相較，平均增加5212元。

調查發現，非學生青年勞工踏入職場後平均做過2.1個工作，其中有42.6%不曾換過工作，換過5個以上工作則占3.2%；現職工作年資平均為2.5年，比非學生青年勞工每一工作平均時間2年，多出0.5年，顯示青年勞工踏入職場，歷經就業市場磨合期後，工作穩定度隨之提升。

然而，進一步詢問非學生青年勞工的職涯規劃，約2/3想續任現職，1/3打算轉換工作主因為「薪資及福利不符期望」，其次為「工作無發展前景」、「想更換工作地點」居第3。

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非學生青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，平均尋職時間為1.8個月；初次就業考慮因素以「工作穩定性」及「薪資及福利」為主，約48.9%有遭遇困難，主因以「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」最多。

根據行政院主計總處「人力資源調查」，受少子女化趨勢與高等教育普及影響，111年青年就業者207.8萬人，較101年219.4萬人減少11.6萬人，其中教育程度為大學以上者124.7萬人，占比60%，較101年分別上升12.8萬人及9個百分點。（編輯：陳政偉）1120329