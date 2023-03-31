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中部以北山區及東半部雲多偶雨 注意南北溫差大

2023/3/31 08:05
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（中央社台北31日電）中央氣象局表示，今天東半部地區及中部以北山區有降雨機會，北部平地中午前可能有零星飄雨。南北溫差大，南來北往留意溫度變化。

氣象局指出，台灣附近仍為東北風的環境，加上華南地區仍有雲系往東移動，東半部地區及中部以北山區有降雨機會，北部平地中午前也有可能出現零星飄雨，外出活動建議攜帶雨具備用，南部地區則維持多雲到晴。

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溫度方面，中部以北及東北部低溫16到18度，其他地區19到21度，而北部及宜花高溫22到24度，其他地區高溫可以來到26到30度，南部內陸地區溫度會再更高一些，南北溫差大，南來北往留意溫度變化。

根據環保署空氣品質預報資訊，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件較佳，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1120331

#中央氣象局
#環保署
#竹苗
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