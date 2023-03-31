清明連假車潮估晚間出現 國5恐塞至深夜

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（中央社記者余曉涵台北31日電）清明節連假明天展開，交通部高速公路局預估今天傍晚6時後，西部國道就會陸續出現車潮，晚間10時後才會紓解；國5則是上午出現車潮，可能要到明天凌晨0時才會紓解。

明天起是清明節5天連續假期，根據國道即時路況， 今天中午12時國道大致順暢，不過高公局預估，傍晚6時起國道就會開始陸續出現車潮。

高公局說，包含國1楊梅-新竹；國3土城-關西；國5南港系統-頭城可能車多壅塞，其中西部國道預計要到晚間10時後才會紓解，國5則是要到明天凌晨0時後才會紓解。

省道方面，公路總局表示，省道易壅塞路段及時段，包含台61線西濱快速公路及台9線蘇花路廊等東、西部主要幹線，及台9線南迴公路、台1線水底寮路段等地區聯絡道路，熱門觀光景點路段則包含台2線、台2乙線淡水路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁等，以及銜接高速公路等路段。

公路總局說，台61線西濱快速公路是國道以外的西部走廊主要幹線，易壅塞路段為鳳鼻路段、竹南路段及中彰大橋路段，預估南下車流尖峰時段為3月31日下午至晚間、4月1日上午10時至中午12時，北上車流則為4月4日及5日下午時段。

台9線蘇花路廊則為東部地區主要幹線，預估南下車流尖峰時段為4月1日凌晨3時至晚間9時，北上為4月3日下午時段、4月4日上午8時至深夜、4月5日上午8時至傍晚6時，建議民眾返鄉或出遊可事先規劃，以避開車潮。

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此外，公路總局表示，依據國人清明節掃墓祭祖習慣，通常會在連假最後2天（4月4日至5日上午）前往墓園或寶塔祭拜，部分墓園及省道易壅塞路段有重疊情形，如北部地區的貢寮區第九公墓鄰接台2線福隆路段、台3線大溪至慈湖路段則行經多處大溪周邊墓園及寶塔。

中部地區的南投縣魚池鄉第十二公墓鄰近台21線日月潭路段；南部地區則有高雄市鳳山區拷潭公墓鄰近台88線五甲至鳳山路段；東部地區有宜蘭縣蘇澳第六公墓鄰近台9丁線東澳路段、花蓮鄉秀林鄉崇德公墓鄰近台9線崇德路段等，建議民眾可提早掃墓或避開出遊尖峰時段。（編輯：管中維）1120331