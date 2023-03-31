登革熱境外移入病例增 環保署籲清明連假出遊防蚊

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）環保署今天表示，今年截至27日止，累計14例登革熱境外移入病例，高於前2年同期，呼籲民眾清明連假安排國內旅遊時防蚊措施不可少，可穿著長袖、淺色衣物，用防蚊液防範登革熱。

環保署指出，根據衛福部疾管署統計，今年截至3月27日止，累計14例登革熱境外移入病例，高於前2年同期，其中近9成個案感染地為東南亞國家。而越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，馬來西亞及泰國疫情也有上升趨勢，印尼則是多地發生疫情 。

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環保署並說，由於確診者會經由蚊子傳播登革熱，在邊境開放下，鄰國疫情也在升溫，境外移入病例又增加，加上不少民眾規劃清明連假在國內旅遊，特地提醒民眾旅遊時落實防蚊措施，例如穿長袖、淺色衣物，以及使用政府核准的防蚊液。

同時巡視家戶內外積水容器，倒掉積水、清除廢容器並分類回收，以及刷除殘留的斑蚊蟲卵等；而地方環保機關也將加強稽查農菜園、空屋、空地、戶外堆積廢輪胎、營建工地等，防堵疫情蔓延。（編輯：陳政偉）1120331