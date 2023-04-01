多元就業 公私協力助嗜睡症女孩就業

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（中央社記者曾以寧台北1日電）患有罕見遺傳性嗜睡症的小宜會不受控制陷入昏睡，因此缺乏自信也不敢尋找正職工作，在就業中心幫助運用多元就業方案，進入基隆市總工會擔任行政，培養了自信，生活也有目標。

小宜的嗜睡症在她國中時發病，開始偶爾會無法控制的在上課中短暫睡著，但因當時國內少有相關病例資訊，在成長過程中飽受困擾，也不被學校老師、同學理解，直到近年開始有越來越多相關藥物及治療資訊，小宜的病情才逐漸獲得控制。

大學期間，小宜曾利用課餘時間擔任展場服務、導覽工作等臨時性工作分擔家用，但在畢業後尋找正職工作時，卻因身體狀況而沒有自信、裹足不前，擔心沒有人願意聘僱一個會在上班中突然睡著的人，年紀輕輕卻不敢做太多長期的生涯規劃。

為尋求改變和學習機會，小宜經朋友推薦到基隆就業中心尋求協助，就業服務員運用勞動部「多元就業開發方案」，推薦她到基隆市總工會擔任行政人員。

現在小宜在工會工作已滿3個月，在理事長及同事的引導下，逐漸熟悉活動企劃、課程規劃與客戶服務等工作。小宜說，非常感謝理事長給予機會和包容，讓自己擁有承擔責任的信心，從工作中得到成就感，生活也越來越有目標，開始期待透過技能與經驗的累積，在職場中不斷學習成長。

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基隆市總工會理事長江定發指出，工會長期辦理各種職業訓練課程，培訓失業者技能與專長，以提升職場競爭力；這次運用勞動部「多元就業開發方案」進用罕見疾病患者，就是了解到每個人都想靠自己力量努力而非依賴救助，只要多給一個機會，社會就多一份穩定。

勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容今天透過新聞稿表示，分署長期與轄區民間團體協力，運用多元就業服務資源，協助弱勢特定對象培養職能、提升自信，進而穩定就業自食其力；盼有更多民間團體、機構，與中央合作協力，幫助弱勢就業。（編輯：李亨山）1120401