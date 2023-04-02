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連假第2天 省道往景點路段塞車、國道客運空位多

2023/4/2 18:08
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）今天是清明連假第2天，省道往景點路段仍塞車，交通部公路總局建議民眾多搭公共運輸，不過，國道客運空位多。

公路總局發布新聞稿，下午仍有多處省道往景點路段車多壅塞，包括：北部台2線基隆安樂路段至大武崙路段西向、台3線武嶺橋路段至大溪路段雙向、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段東向、台62線瑪陵隧道至安樂路段西向，南部台19線北港路段南向，東部台11線都蘭及富岡路段南向等。

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公路總局預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮易塞車，上午時段包括：台61線中彰大橋、台74線台中環線、台2線關渡至淡水、台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭、台9線礁溪路段；下午時段台61線鳳鼻至香山、台61線竹南路段、台18線接國3中埔交流道、台86線接國3關廟交流道及台9線蘇花路廊等。

公路總局在連假前就協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，不過，國道客運的空位卻非常多，公路總局昨天統計今天的國道客運空位，西部國道客運有69%、東部國道客運有83%，今天統計明天預售情形，空位更多，西部國道客運74%、東部國道客運86%。（編輯：管中維）1120402

#清明
#省道
#國道客運
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