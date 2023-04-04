監委：最好兒童節禮物 是國家重視兒童人權

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（中央社記者陳俊華台北4日電）監委蔡崇義、田秋堇今天說，學校教評會處理教師涉及兒少體罰、性平等案件，將受害學生排除在審議程序外，對受害學生表意權保障不足；呼籲「最好的兒童節禮物，是國家對兒童人權的重視」。

蔡崇義、田秋堇透過新聞稿指出，民國106年間，台中市西苑高中國中部一年級的甲生，遭陳姓導師長期帶離班級跪趴罰寫，甚至替甲生取影射生殖器的不雅綽號公開稱呼，構成性騷擾甲生；該校最終只處罰陳姓教師記一大過。

經蔡崇義、田秋堇調查後，在111年7月提出調查報告，糾正台中市西苑高中與台中市政府教育局；之後台中市教育局將此案提請台中市教師專業審查會審議後，將陳姓教師處罰改為「停聘1年」。

監委指出，現行學校教評會實務運作情形，仍存有制度性問題，包括校內委員仍占多數，當內外部意見針鋒相對，外部委員意見無法作用，也缺乏適當保留及揭露的機制。

監委表示，實務上這類案件在教評會開會時，只會通知行為教師到場陳述意見，家長及學生卻連到場旁聽的機會也沒有；教評會審議時，提供學生或其代理人陳述意見機會不足。

監委說，現行教育法制設計，讓教師與「學生或其代理人」在教評會審議前有接受調查訪談機會，但進入教評會審議階段，卻只保障教師陳述意見的機會、不保障學生及其代理人作為「相對人的權利」，的確不平等，也不符合兒童權利公約規定。

監委表示，政府應該更積極主動地處理制度面、系統性問題，不能只做學生受害後，追究違失責任的工作；並籲請教育部，應該重視教育工作者的人權知能素養。

監委說，零體罰、兒童免受暴力傷害已是教育國策，「最好的兒童節禮物，是國家對兒童人權的重視」。（編輯：趙蔚蘭）1120404