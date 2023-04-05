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芒果鳳梨品種疑流入中國 農委會推修法最高關3年圍堵
首頁 / 生活

芒果鳳梨品種疑流入中國 農委會推修法課刑責圍堵

2023/4/5 13:47（4/5 14:16 更新）
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圖為農業試驗所嘉義分所研發出「台農23號-芒果鳳梨」新品種。（農委會農業試驗所提供）
圖為農業試驗所嘉義分所研發出「台農23號-芒果鳳梨」新品種。（農委會農業試驗所提供）
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）繼金鑽鳳梨後，芒果鳳梨也出現在中國栽種。農委會副主委陳駿季今天說，有冠芽就能種，難查為何流出，已確保外銷日本商機，並提案修法，違法輸出種苗處3年以下有期徒刑等刑責，盼速通過。

台灣作物品種持續發生流入中國大陸栽種、產銷，損及台灣出口商機事件。過去綠金毛豆亦是，險因此奪去台灣出口日本商機，農委會持續研發新品種、強化產銷管理而守住日本市場市占率，確保有綠金美名的毛豆商機。鳳梨方面，繼金鑽鳳梨（台農17號）後，如今推廣栽種的新品種芒果鳳梨（台農23號）也發生相同事件。

陳駿季今天接受中央社記者電訪時指出，農委會上週掌握中國大陸一個媒體相關報導，不過難以要求官方提出授權品種的文件證明，文中聲稱由台灣引進種植、由農委會農試所培育，「也不怕你知道」，真的是「土匪」，且鳳梨跟蘭花很像，有芽就能栽種，很難查怎麼流出。

他說明，鳳梨台農23號於民國107年取得國內植物品種權，108年審議通過採非專屬授權，期限5年，109年迄今已授權4家種苗業者及3家農戶，但未授權境外生產，目前國內推廣栽種約20公頃。

他強調，為保障外銷商機，在日本有申請品種權，而品種權為屬地主義，中國大陸未來不能輸銷日本，只能在中國大陸境內自己種、自己賣，藉此圍堵；不過目前也無法解決去輸銷中國大陸的問題，只是客觀角度來說，台灣鳳梨目前也不能輸入中國大陸，而農委會當然仍希望相關議題能推進符合國際規範，開放、恢復貿易。

陳駿季指出，農委會也根據國貿局相關稅則號列規範，發布禁止輸出品項累計15項，其中110年修正發布「植物種苗出口同意文件核發要點」第2點新增9項，包含鳳梨在內，要輸出這些作物的植物種苗，必須取得農委會同意文件，否則會被以走私、挾帶等案件處理。

其他8項為番荔枝、鳳梨釋迦、紅龍果、芒果、蓮霧、楊桃、荔枝、棗。

陳駿季表示，為了防止品種外流，行政院今年3月16日通過「植物品種及種苗法」第53條之1修法並送立法院審議，將原行政罰改為刑責入法，增訂農委會得公告禁止輸出入種苗、種苗的收穫物或其直接加工物，違者處3年以下有期徒刑、拘役，科或併科新台幣60萬元以上、300萬元以下罰金，違法之物沒收、所屬法人連帶課以罰金；盼立法院儘速三讀通過。

另外，農委會110年5月26日也修正發布「科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第23條，撤銷違規計畫主持人執行中計畫補助，追回已撥付補助款；停止計畫主持人及其相關人員申請及執行農委會或所屬機關（構）計畫1到10年；情節重大者終身停止申請及執行計畫，藉此強化防止品種外流。（編輯：張雅淨）1120405

#芒果鳳梨
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#金鑽鳳梨
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