早安世界》清明連假最後一天高溫32度 明天北台灣有雨降溫

清明連假收假日高溫32度 明天北台灣有雨降溫

中央氣象局表示，關島附近的熱帶雲系目前結構不佳，是否能增強成颱風仍待觀察，5日各地大多為多雲到晴，西半部高溫約30至32度，6日受到鋒面影響，北台灣有雨降溫，7日東北季風增強，北台灣高溫降為19至22度。清明節5天連假到5日是最後1天，交通部高速公路局指出，預計國道1號北向西螺至埔鹽系統等13路段可能壅塞。（看完整報導）

總統5日見麥卡錫 官員引雷根名言反中國干預

總統蔡英文訪問貝里斯最後一晚行程，出席貝里斯總理布里仙紐舉辦的晚宴與聖佩卓綜合醫院贈交儀式，總統致詞時表示，此行成果豐碩，期待未來兩國有更多的合作。總統接下來將過境美國，5日上午（台北時間5日午夜）將在加州錫米谷雷根總統圖書館會見美國眾議院共和黨籍議長麥卡錫，這不僅是在大約8個月內，蔡總統再次與美國聯邦眾議院議長會晤，也是台灣總統首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。對於中國外交部不安排美政要和官員同蔡會面或接觸，總統府副秘書長張惇涵引用前美國總統雷根名言「正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」強調，跟民主國家交流是台灣人民的權利，中國沒有置喙餘地。（看完整報導）

特派專欄／捷克大動作挺台 中東歐國家成對抗集權擴張領頭羊

捷克眾議院議長艾達莫娃日前率團大陣仗訪台，為台捷關係寫下里程碑。捷克結束共產統治以來，原本就高度支持台灣，艾達莫娃訪台是延續中斷的傳統。此外，俄烏戰爭開打後，歐洲的防衛線全面東移，中東歐國家成了北約最前線；歐洲也逐漸將烏克蘭和台灣放在同樣受獨裁國家威脅的脈絡來談，對台灣的關注勝過以往，中俄同盟更讓歐洲覺醒，增加挺台誘因。（看完整報導）

開箱老照片》中正紀念堂落成開放

中正紀念堂由台北圓山大飯店的建築師楊卓成設計，採中華文化風格，以藍、白兩色象徵自由、平等，歷時2年多興建，在1980年4月4日蔣中正總統逝世5週年前夕落成啟用，隔日對外開放時，廣場內人潮擁擠。中正紀念堂地點原先是陸軍總司令部、聯勤總司令部與憲兵司令部，陸總與聯勤遷走後，一度規劃改建多功能商業經貿中心，但在1975年蔣中正於任內逝世後，當局把面積近25公頃的用地改建為中正紀念堂。（看完整報導）

儲蓄率探3年新低藏玄機 疫後消費潮可能不如預期

行政院主計總處預測今年儲蓄率下滑至39.51%，創3年新低，外界解讀，疫後新生活展開，閒錢將挹注消費與投資2支柱，不過官員認為，經濟陷入保2挑戰賽，加上消費不一定留在國內，疫後消費潮正面助益有限，憂心儲蓄率降低僅是儲蓄規模下降所致。（看完整報導）

俄羅斯侵略效應 北約成立74週年芬蘭入會

芬蘭在北約成立74週年的4月4日這天正式成為第31個會員國，北約布魯塞爾總部舉行入會典禮、升起芬蘭國旗。美國總統拜登發布聲明說，他很驕傲能歡迎芬蘭加入北約，烏克蘭總統澤倫斯基也祝賀芬蘭加入北約，並讚揚在面臨俄國侵略之際，北約是對此地區安全的唯一有效保證。北約秘書長史托騰柏格表示，歐洲國家都想加入北約，這是俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭的結果。芬蘭總統尼尼斯托表示，安全和穩定是快樂生活的基本元素，他相信芬蘭人今後會覺得更安全。（看完整報導）

川普為封口費案面對34項指控 首次出庭不認罪

美國前總統川普涉嫌在2016年競選總統期間支付封口費，給據稱跟他曾有緋聞的色情片女星而遭刑事起訴。他在美東時間4日下午到紐約曼哈頓法院出庭應訊，前一天搭乘私人飛機抵達曼哈頓時，迎接他的是成群結隊的記者、警察、路障和一小群支持者。川普面臨包括偽造商業紀錄在內的34項重罪指控，但他對這些指控概不認罪。（看完整報導）

中國手機製造商難取得晶片 學者：得撐20年苦日子

中國因不易取得高階尖端晶片，加上蘋果等跨國大廠打算外移，光靠中國國內需求不足以支撐下一代高階電子產品的研發和生產，學者坦言，中國手機製造商的苦日子快來了，在順利自行量產先進晶片前，至少得苦撐20年。（看完整報導）

中職裁判尤志欽誤判沒收富邦悍將得分 懲處降二軍調整

中華職棒富邦悍將隊3日與味全龍隊比賽到7局下以2比1領先時，靠著王正棠二壘安打、暴投攻占三壘，范國宸擊出右外野飛球，本來應該成為高飛犧牲打拿下保險分，不過經過味全龍隊促請裁決後，裁判改判三壘跑者王正棠提早離壘而出局，這1分也被沒收，引發爭議，賽後中職坦言是嚴重誤判，4日公布懲處，裁判員尤志欽降至二軍調整。（看完整報導）

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

美國職棒大聯盟天使隊日籍球星大谷翔平3日賽前向水手隊球團總裁特助、日本傳奇球星鈴木一朗脫帽鞠躬致意，在網路上引發話題，他有禮的舉止獲得海內外球迷盛讚。大谷翔平當天比賽表現優異，擊出一支大號兩分砲助球隊以7比3擊敗水手隊。（看完整報導）

坪林出現百年首家獨立書店 負責人樂見孩子流連

新北市坪林區百年來首間獨立書店「流域書店@北勢溪」近日開設，負責人林宜平希望藉此讓大家更深刻認識坪林，並帶動偏鄉孩子閱讀興趣，她說，以前就知道也許開書店不會賺錢，但希望給孩子一個看書的地方，成為給孩子的鼓勵。（看完整報導）