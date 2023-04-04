坪林百年首家獨立書店成立 負責人樂見孩子流連

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新北坪林百年來首間獨立書店「流域書店@北勢溪」負責人林宜平說，她在出版業待過20幾年，了解閱讀重要性，希望透過書店串連議題、作者及關心的人，開展地方創生另種模式。（流域書店@北勢溪提供）中央社記者高華謙傳真 112年4月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北市坪林區百年來首間獨立書店「流域書店@北勢溪」近日開設，負責人林宜平希望讓大家更深刻認識坪林，及帶動偏鄉孩子閱讀興趣，且很開心「這幾天來最多的是小孩子」。

在地品牌「臺灣藍鵲茶」旗下獨立書店「流域書店@北勢溪」3月21日開幕，兼任「臺灣藍鵲茶」營運長的林宜平告訴中央社記者，這幾年一直做地方創生，思考如何讓坪林茶產業更吸引人，也希望有讓大家停留、更深刻討論與認識坪林的場域。

曾在出版業任職20幾年的林宜平了解閱讀重要性，希望透過書店串連議題、作者及關心的人，開展另種地方創生模式。

談到創立書店困難，林宜平笑說：「太多了。」書店所在的老屋交通地點絕佳，但起初內部極潮濕、充滿白蟻且漏水，在客觀條件限制下，只能依房子原本狀況補強或翻修，如同閱讀者從選書中找靈感、得到樂趣，「我們從很多困難與限制中，找到與我們相遇的靈魂」。

至於如何選書，林宜平表示，除關心農業、環境友善、生物生態、地方學與永續學等，接下來會依主題找相關領域老師評選年度選書主題，開流域沙龍講堂與讀書會等。

林宜平說，很希望帶動當地孩子閱讀興趣，書店進門第一個位置就是兒童友善書專區，「這幾天來最多是小孩子」，連旁邊安親班老師都說先寫完功課就可進書店看書；她以前就知道也許這不會賺錢，但希望給孩子一個看書的地方，成為給孩子的鼓勵，「我也覺得好開心」。

至於獨立書店生存隱憂，林宜平表示，獨立書店核心價值在於串連地方。過去民眾到坪林農家體驗採茶，如今可到書店品茶、參與微型沙龍或採購當地農產，未來還會推環境教育遊程，透過串連動靜態豐富體驗，發揮書店統整效益。

在地選出的中國國民黨籍新北市議員陳儀君說，以前坪林沒書店可逛，多仰賴圖書館，且坪林沒高中，推動12年國民基本教育後，學生須到外地讀書，留不住年輕人。很高興獨立書店創立，規模雖不大，但相當有象徵性。

坪林區長周慶珍說，坪林是茶鄉，樂見書店增添文化氣息，除服務居民，也能吸引外地旅客，地下室還能歇息，對地方有很大助益。（編輯：李明宗）1120404