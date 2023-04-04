大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

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（中央社東京4日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟天使隊的日籍球星大谷翔平，今天賽前先向水手隊球團總裁特助、日本傳奇球星鈴木一朗脫帽鞠躬致意，在網路上引發話題，有禮舉止獲海內外球迷讚爆。

大谷翔平（左）脫下帽子向鈴木一朗鞠躬致意，並握手問候。（共同社）

日媒J-CAST NEWS、日本電視台（Nippon TV）報導，大谷今天隨隊出戰水手隊，第3打席敲出特大號2分全壘打，助天使隊以7比3獲勝。除了比賽中表現優異，大谷賽前禮數周到的舉止同受外界關注。

美國體育媒體ESPN在推特發文說，「大谷翔平脫帽向棒球傳奇鈴木一朗鞠躬」，並附上兩張大谷向一朗致意的照片。

日媒報導指出，大谷賽前一如往常在左外野練習時，一朗從一壘旁休息區進入球場內。當大谷看到一朗在右外野附近開始跑步時，便往一朗方向小跑靠近，然後脫下帽子鞠躬致意，並與一朗握手問候。

兩人交談約一分半鐘後，大谷返回左外野繼續練習。

大谷向日美棒球界傳奇人物一朗致敬的行為，引發海內外球迷盛讚。有球迷說，「這就是為什麼我喜歡大谷，他是一個好榜樣」；也有球迷說，「大谷不僅做人謙虛，對待前輩也彬彬有禮」。

另有球迷說，「很棒的照片，大谷這種尊重傳奇人物的行為很好」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120404