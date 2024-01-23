寒流凍全台 24日漸轉乾冷
2024/1/23 10:08（1/23 11:18 更新）
（中央社記者汪淑芬台北23日電）寒流來襲，今天全台都非常寒冷，交通部中央氣象署發布21縣市低溫特報，且水氣偏多較濕冷。氣象署預測，明天水氣將逐漸減少，天氣漸轉為乾冷型態。
氣象署觀測，今天清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏6至8度，南部及花東約9至12度，白天北部及東北部整天濕冷，預報高溫僅9至11度，中部及花蓮11至14度，南部及台東15至18度。
氣象署指出，受華南雲雨區東移影響，各地有局部短暫雨，北部及東北部降雨較持續，降雨範圍也較大，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能有局部大雨。
氣象署預測，明天寒流持續影響，台灣各地仍非常寒冷，西半部、宜花地區低溫約7至10度，台東地區清晨夜晚低溫約10至12度；不過，水氣逐漸減少，迎面風的北部及東半部地區有局部降雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署說，這波寒流將影響至25日清晨，中部以北及東北部低溫約8至10度，南部及花東11至13度，25日白天起寒流減弱，各地溫度明顯回升，北部及宜花高溫約16至18度，其他地區約20至23度。（編輯：管中維）1130123
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