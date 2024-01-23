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寒流來襲21縣市低溫特報 清晨苗栗大河4.6度

2024/1/23 08:15（1/23 11:18 更新）
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圖為23日上午8時全台氣溫分布。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）寒流發威，中央氣象署今天發布21縣市低溫特報，清晨並測到台灣本島及離島多處平地氣溫在攝氏10度以下，苗栗大河僅4.6度。

各地雪景

氣象署觀測，苗栗大河在清晨6時30分，氣溫降至4.6度，清晨台灣本島平地低於10度的還有桃園茶改場4.8度、新竹新豐5.1度、桃園新屋及新北淡水都是6.3度，離島氣溫更低，金門5度，連江縣東引1.5度、北竿2.1度、馬祖1.7度。

氣象署發布21縣市低特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）區域包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣，有6度以下氣溫發生的機率，連江縣有2度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）區域，包括：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署預報，白天北部及東北部整天溼冷，高溫僅9至11度，其他地區高溫比昨天低，中部及花蓮11至14度，南部及台東15至18度。

氣象署也發布豪雨特報，東北風影響，基隆北海岸及台北市山區可能有局部大雨或豪雨，新北、台北及宜蘭地區可能有局部大雨。（編輯：李亨山）1130123

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#台北市
#低溫特報
#中央氣象署
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