寒流發威陽明山下雪 積雪約1公分[影]

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）寒流影響，交通部中央氣象署預報今、明兩天全台都非常寒冷。根據氣象署觀測，玉山昨天深夜降雪，陽明山今天清晨也出現雨夾雪。

氣象署指出，玉山是在昨天深夜出現降雪，雪量約1至2公分。

氣象署位於陽明山國家公園的鞍部觀測站，今天凌晨0時30分，觀測到當地氣溫約攝氏1.5度，出現下雨及冰霰；3時16分，氣溫約0.6度，觀測到雨夾雪；5時，雨夾雪未達1公分；5時16分氣溫降至0.1度；6時氣溫0.2度，雨漸歇，雪量累積約1公分。（編輯：管中維）1130123

寒流影響，大屯山23日清晨已有降雪情形，二子坪、大屯山迎來銀白世界，地面被白雪覆蓋。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日

寒流影響，23日清晨大屯山已有降雪情形，低溫且有風雨，民眾在車上堆出了一個小雪人。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日

入冬最強寒流報到，交通部中央氣象署預報23日、24日兩天全台都非常寒冷；陽明山23日清晨出現雨夾雪。（氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月23日

大屯山降雪 陽管處：百拉卡公路車輛須加掛雪鏈

（中央社記者陳俊華台北23日電）寒流發威，陽明山今天清晨出現雨夾雪、大屯山已有降雪情形。陽管處表示，台北市政府已在陽金公路與百拉卡公路交叉口啟動第1階段交管，進入管制點車輛必須加掛雪鏈才可通行；二子坪、大屯遊客服務站臨時閉館。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處上午在臉書發文表示，大屯山凌晨已有降雪情形，由於目前大屯山地區低溫且有風雨，請要上山的民眾務必注意安全及保暖。

陽管處說，台北市政府已經啟動第1階段交通管制，進入陽金公路與百拉卡公路交叉口管制點的車輛，務必加掛雪鏈才可通行；如果是由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行。

陽管處指出，陽明山地區的主要遊憩設施中，二子坪遊客服務站、大屯遊客服務站臨時閉館；大屯山車道正常開放，但僅能步行；二子坪販賣部正常開放，但可能因百拉卡公路堵車延後開放。其餘遊客服務站未受影響，目前正常開館。

陽管處呼籲，因山區較平地嚴寒且步道濕滑，基於安全考量，不鼓勵在寒流期間從事登山活動，請有上山需求民眾務必事先檢查車輛狀況；大屯山車道因生態保育考量，已全日禁止汽機車輛進入，欲登大屯山民眾請步行前往。（編輯：郭無患）1130123