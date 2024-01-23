更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
首頁 / 生活

寒流發威陽明山下雪 積雪約1公分[影]

2024/1/23 08:09（1/23 12:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象署位於陽明山國家公園的鞍部觀測站，23日清晨5時觀測到雨夾雪，5時16分氣溫降至攝氏0.1度；大屯山也已有降雪情形，許多民眾上山追雪。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日
氣象署位於陽明山國家公園的鞍部觀測站，23日清晨5時觀測到雨夾雪，5時16分氣溫降至攝氏0.1度；大屯山也已有降雪情形，許多民眾上山追雪。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）寒流影響，交通部中央氣象署預報今、明兩天全台都非常寒冷。根據氣象署觀測，玉山昨天深夜降雪，陽明山今天清晨也出現雨夾雪。

各地雪景

氣象署指出，玉山是在昨天深夜出現降雪，雪量約1至2公分。

氣象署位於陽明山國家公園的鞍部觀測站，今天凌晨0時30分，觀測到當地氣溫約攝氏1.5度，出現下雨及冰霰；3時16分，氣溫約0.6度，觀測到雨夾雪；5時，雨夾雪未達1公分；5時16分氣溫降至0.1度；6時氣溫0.2度，雨漸歇，雪量累積約1公分。（編輯：管中維）1130123

寒流影響，大屯山23日清晨已有降雪情形，二子坪、大屯山迎來銀白世界，地面被白雪覆蓋。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日
寒流影響，大屯山23日清晨已有降雪情形，二子坪、大屯山迎來銀白世界，地面被白雪覆蓋。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日
寒流影響，23日清晨大屯山已有降雪情形，低溫且有風雨，民眾在車上堆出了一個小雪人。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日
寒流影響，23日清晨大屯山已有降雪情形，低溫且有風雨，民眾在車上堆出了一個小雪人。中央社記者徐肇昌攝 113年1月23日
入冬最強寒流報到，交通部中央氣象署預報23日、24日兩天全台都非常寒冷；陽明山23日清晨出現雨夾雪。（氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月23日
入冬最強寒流報到，交通部中央氣象署預報23日、24日兩天全台都非常寒冷；陽明山23日清晨出現雨夾雪。（氣象署提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年1月23日

大屯山降雪 陽管處：百拉卡公路車輛須加掛雪鏈

（中央社記者陳俊華台北23日電）寒流發威，陽明山今天清晨出現雨夾雪、大屯山已有降雪情形。陽管處表示，台北市政府已在陽金公路與百拉卡公路交叉口啟動第1階段交管，進入管制點車輛必須加掛雪鏈才可通行；二子坪、大屯遊客服務站臨時閉館。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處上午在臉書發文表示，大屯山凌晨已有降雪情形，由於目前大屯山地區低溫且有風雨，請要上山的民眾務必注意安全及保暖。

陽管處說，台北市政府已經啟動第1階段交通管制，進入陽金公路與百拉卡公路交叉口管制點的車輛，務必加掛雪鏈才可通行；如果是由仰德大道進入陽明山區，需憑「仰德大道通行證」通行。

陽管處指出，陽明山地區的主要遊憩設施中，二子坪遊客服務站、大屯遊客服務站臨時閉館；大屯山車道正常開放，但僅能步行；二子坪販賣部正常開放，但可能因百拉卡公路堵車延後開放。其餘遊客服務站未受影響，目前正常開館。

陽管處呼籲，因山區較平地嚴寒且步道濕滑，基於安全考量，不鼓勵在寒流期間從事登山活動，請有上山需求民眾務必事先檢查車輛狀況；大屯山車道因生態保育考量，已全日禁止汽機車輛進入，欲登大屯山民眾請步行前往。（編輯：郭無患）1130123

影片來源：陽明山國家公園
#玉山
#陽明山
#寒流
#雪
延伸閱讀
上山賞雪怎麼穿？如何避免高山症？4大注意事項一次看天冷穿太暖小心溫差增心血管負擔 衣物調節把握關鍵3時機天氣冷怎麼穿都不夠？中醫師籲3部位保暖最重要別以為喝酒能暖身 國健署提醒2大禦寒錯誤行為大屯山降雪 陽管處：百拉卡公路車輛須加掛雪鏈寒流發威陽明山太平山降雪 銀白世界即時美景一次看【圖輯】寒流來襲放低溫假 4縣市停班課資訊一覽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.16