雄獅集團跨足保險經紀 升級旅遊保障

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）雄獅集團今天宣布，跨足保險經紀事業，成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，盼提供旅客全方位旅遊保障。

雄獅集團發布新聞稿，持續深耕國內食、宿、遊、購、行等生活產業領域，為滿足民眾出遊的保險保障需求，由雄獅旅行社成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，希望提供旅客更安心、安全的全方位旅遊保障。

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雄獅表示，交通部觀光署統計，2023年1月至11月，國人出境人次突破千萬大關，隨著出境旅遊市場復甦，旅客應對於自身健康及安全更重視，為避免旅客因不便而未投保或保險保障不足，遭遇突發意外後產生龐大的經濟負擔，雄獅獨資成立保險經紀公司，除了旅遊產品外，進一步提供專業的保險服務。

雄獅國際保險經紀公司董事長陳冠宇說，旅客購買雄獅旅遊商品時，同時可透過雄獅國際保險經紀人，協助規劃投保適合的旅遊綜合保險，針對不同旅遊型態規劃相對應的保險，例如登山保險、高爾夫球責任險等，提供遊客完整的保險保障。（編輯：管中維）1130123