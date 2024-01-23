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玉山主峰步道積雪結冰 登頂需帶雪攀裝備

2024/1/23 13:03（1/23 14:47 更新）
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內政部國家公園署玉山國家公園管理處23日表示，排雲山莊早上開始斷斷續續降雪，截至9時為止，玉山北峰積雪約有2公分。（玉管處提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月23日
內政部國家公園署玉山國家公園管理處23日表示，排雲山莊早上開始斷斷續續降雪，截至9時為止，玉山北峰積雪約有2公分。（玉管處提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月23日
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（中央社記者吳哲豪南投23日電）寒流影響，玉山今天凌晨下雪，玉管處指出，截至上午9時止，玉山北峰積雪約2公分，由於玉山主峰頂步道有積雪結冰、路面濕滑情形，呼籲山友攀登玉山主峰需攜帶雪地裝備。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處發布新聞，玉山地區受寒流影響，玉山群峰氣溫降到攝氏零下4度，玉山氣象站紀錄到清晨2時15分開始降雪，排雲山莊早上開始也斷斷續續降雪，截至9時為止，玉山北峰積雪約有2公分。

玉管處指出，由於排雲山莊至玉山主峰頂步道地形陡峭，再加上主峰頂步道有積雪結冰情形，導致路面濕滑，加上山上風速強勁增加攀登危險性，呼籲近期規劃攀登玉山主峰及群峰的山友，務必攜帶雪地裝備，並做好風險評估，不要貿然登頂，確保自身安全。

玉管處表示，若近日持續有降雪情形，或主峰線步道有嚴重結冰及積雪等現象時，不適宜進行一般登山活動，玉管處將適時進行「雪地加強服務措施」，也就是須上傳「雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表（含聲明書）」備查，隊伍人數降為1至6人，同時應由具備雪地相關訓練及技術領隊帶領，配合玉管處人員必要指導。（編輯：方沛清）1130123

#下雪
#玉山
#玉管處
#排雲山莊
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