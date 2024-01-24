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寒流續發威苗栗大河6.8度 水氣減少轉乾冷

2024/1/24 08:09（1/24 08:17 更新）
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圖為24日上午8時全台氣溫分布。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象署觀測，寒流持續影響，今天清晨多數平地溫度都在攝氏10度以下，台灣本島以苗栗大河6.8度最冷，氣象署預報，水氣減少，天氣漸轉為乾冷型態。

氣象署觀測，清晨各地氣溫普遍在攝氏10度以下，台灣本島最低仍是苗栗大河6.8度，但比昨天4.6度高2.2度，其次是苗栗三灣6.9度、桃園楊梅7度、新竹關西及台中神岡7.2度、宜蘭三星7.7度、台南下營8.4度等。

氣象署持續發布全台低溫特報及燈號，橙色燈號（非常寒冷）為台南以北、東北部、東部地區及金門、連江、澎湖，有6度以下或持續10度左右或以下低溫；包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台南市、花蓮縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）為嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣，可能有10度以下氣溫。

氣象署指出，白天北部及宜蘭地區回溫有限，高溫約11至13度，其他地區15到22度；降雨方面，水氣明顯減少，天氣乾冷，只剩迎風面的東半部、大台北地區及中部以北山區仍有局部、零星的降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，新竹以南、花東及外島都可見到陽光。山區飄雪機率也降低。

氣象署預測，明天輻射冷卻影響，清晨各地仍寒冷，中部以北及東北部地區低溫約8至10度，南部及花東地區11至14度，白天起寒流減弱，各地氣溫明顯回升，北部及宜花地區高溫約15至18度，其他地區約20至23度。（編輯：李亨山）1130124

#花東
#寒流
#中央氣象署
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