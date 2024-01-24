更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高市推動包租代管 房東房客申請都受惠

2024/1/24 18:41（1/24 21:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市都發局2023年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，結合「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」以及租金補貼等多項優惠，鼓勵房東及有租屋需求民眾踴躍申請。圖為政策宣傳海報。（高雄市都發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月24日
高雄市都發局2023年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，結合「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」以及租金補貼等多項優惠，鼓勵房東及有租屋需求民眾踴躍申請。圖為政策宣傳海報。（高雄市都發局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄24日電）高雄市都發局去年底啟動社會住宅包租代管第4期計畫，結合「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」，以及租金補貼等多項優惠，鼓勵房東與有租屋需求民眾踴躍申請。

為使在高雄市居住生活的青年及弱勢租屋族群能獲得更好居住協助與保障，並使民間有餘屋房東可獲得免費專業出租管理服務，一起投入公益，高市府去年底推動社會住宅包租代管政策。

都發局長吳文彥今天表示，社宅包租代管計畫的精神就是讓民間空餘屋轉作社會住宅，以擴大社會住宅量能。具體作法分「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東身分辦理轉租與房屋管理事宜；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格房客，並代理房東管理出租住宅。

吳文彥說，高雄市自2017年起配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，至今已開辦3期，累計成功媒合2674戶出租住宅。去年9月續辦第4期計畫，目標戶數800戶，如成效良好可擴充續辦800戶，嘉惠更多民眾。

都市發展局住宅發展處新聞稿表示，參與計畫房東享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠。「3稅有減免」是指參與計畫房東如為房屋所有權人，享有月租金新台幣1.5萬元所得稅免稅額，並有地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠；「3費有補助」包括每年每屋上限1萬元修繕補助、居家安全保險費3500元補助及簽約公證費補助；「3年有服務」指簽約後由專業租賃服務業者提供3年的免費租屋管理服務，讓房東輕鬆租，省卻繁瑣租屋困擾。

住發處表示，媒合入住房客，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動整合政府租金補貼資源，符合資格者每戶每月可獲2000元至4000元不等、分3級的租金補助；如為成年未達40歲以下單身者、新婚2年內、育有未成年子女(含胎兒)及經濟或社會弱勢家庭，更有補助金額1.2至1.8倍以上加碼額度，減輕租屋經濟負擔。

另為因應高齡化社會及協助行動不便特殊族群，長者或身障者經都發局審查符合入住條件者，可承租符合其居住需求包租代管社宅，並將其既有住宅出租，讓長者或身障者能住在更合適生活空間；原有缺少無障礙設施的房屋，則可以出租讓給需要的房客承租，鼓勵更多年長者房東加入。

都發局社宅包租代管第4期計畫委辦業者有2家，分別為兆基管理顧問股份有限公司高雄分公司（電話07-236-9100），及宜居不動產管理顧問股份有限公司（07-222-0886）。有意願的房東洽委辦業者諮詢並加入社會住宅包租代管行列，民眾有租屋需求可逕洽業者諮詢，或上591租屋網查詢。（編輯：孫承武）1120124

#吳文彥
#高雄市都發局
#高雄市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.18