網友許願成真 麥當勞公布一日限定滿福堡時間地點

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（中央社澎湖縣24日電）網友發起「請願滿福堡24小時都要賣」活動，許願成真，麥當勞今晚表示，如網友所願，明年4月1日只在澎湖馬公中正店推出「一日限定滿福堡」，銷售時段為是當天上午6時至翌日凌晨1時。

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這項「向麥當勞總公司請願滿福堡24小時都要賣」臉書活動，獲得4.1萬人響應。今天麥當勞官方臉書粉專宣布「2025年4月1日在麥當勞澎湖馬公中正店，滿福堡當日限定全天販售」時，引起熱議，有人貼文表示又驚又喜，但也有人認為是愚人節活動。

麥當勞馬公中正店向總公司請示後告訴中央社記者，麥當勞感謝發起者以及粉絲的回饋與支持，依照發起者的活動計畫，預定2025年4月1日上午6時至次日凌晨1時，於澎湖馬公中正餐廳推出「一日限定滿福堡全天販售」，希望透過線上互動及實體活動，與喜愛滿福堡的粉絲，共同創造趣味的品牌體驗。（編輯：陳清芳）1130124