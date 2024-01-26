中油雙機制穩油價 下週汽油估不調整、柴油降2角

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（中央社記者曾智怡台北26日電）中東地緣情勢仍趨緊繃，加上冬季風暴導致美國北達科他州原油產量下降20%，國際油價持續走高。中油啟動油價雙平穩機制，預估29日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油調降新台幣0.2元。

依照預測，92無鉛汽油零售價調整為每公升28.9元，95無鉛汽油每公升30.4元，98無鉛汽油每公升32.4元，超級柴油每公升為27.5元。

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根據中油浮動油價公式，累算至1月25日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶80.30美元，較上週78.53美元上漲1.77美元；新台幣兌美元匯率為31.335元，較上週31.441元升值0.106元。

按浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油每公升零售價各調漲1.6元。中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估29日凌晨零時起，汽油每公升零售價不調整，柴油則調降0.2元。（編輯：楊蘭軒）1130126