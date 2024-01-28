2024年台灣國際科展登場 國外參賽數創新高

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（中央社記者許秩維台北28日電）2024年台灣國際科學展覽會於今天起至2月2日舉行，台灣科學教育館表示，今年國外有26國或地區、82名學生、54件作品參賽，國外參賽學生及作品創新高。

台灣科學教育館今天發布新聞稿指出，2024年台灣國際科學展覽會於科教館舉行，國內外師生共計211件優勝作品進入決賽，適逢農曆春節即將來臨，除了歡迎晚會，也規劃文化之旅，希望讓遠道而來的國外師生有機會認識多樣化的台灣，並感受台灣濃濃的年味。

科教館指出，國內作品於去年12月辦理初審，共565名學生、315件作品報名，最後甄選並進入複審的學生有273名、157件作品，將與國外團隊共同角逐13個科別的大會首獎及大會最高榮譽「青少年科學獎」。

國外作品部分，科教館表示，2024年台灣國際科展有26個參展國家或地區、82名學生、54件作品進入決賽評審，是國外參賽數創新高的一屆，比2023年增加6國、28名學生、16件作品參賽，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

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2024年台灣國際科展也將會場設置於科教館最新的地下1樓科學展演探索基地，讓參展師生有開闊的空間能進行競賽及交流；同時擴大作品公開展覽，參展學生於2月1日上午10時至下午4時期間，將親自解說參展作品研究內容及心得，歡迎有興趣的師生到科教館一同交流。

科教館提到，將透過國際科展選拔國內優勝的學生作品，代表台灣參加2024年國際科學盛事；今年還特別增加經費，選拔至加拿大、盧森堡、巴塞隆納等國際科學博覽會的學生作品，讓台灣學生能有更多機會至國外觀摩交流。（編輯：戴光育）1130128