郵差爭勞退金提告獲勝 中華郵政：尊重但陷兩難

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）郵差王耀慶認為台北郵局未溯及既往，將績效等獎金提撥至勞工退休金專戶，提告獲勝，台北郵局遭判要補提撥。中華郵政今天回應尊重判決，但與行政院的認定不同，陷入兩難。

日前台北地方法院二審判決，台北郵局應補繳新台幣9萬3743元到王耀慶的勞工退休金專戶，全案確定。中華郵政對於這個官司敗訴頗驚訝。

中華郵政人力資源處副處長吳聰明告訴媒體，在王耀慶個案上，中華郵政尊重司法判決，也會補提撥9.3萬元到王耀慶的退休帳戶；事實上，中華郵政從2020年開始，就將績效等獎金納入勞退提撥薪資計算；不過依據行政院去年來函，績效獎金應不列入提撥勞退時的薪資計算，未來如何做，陷入兩難。

吳聰明表示，會請示交通部是否與行政院協商更好的作法，否則中華郵政約1萬5000名適用勞退新制的員工或其他國營事業人員也比照，影響層面非常大。

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吳聰明解釋，中華郵政以往發放績效獎金、考核獎金時，都未納勞健保投保、勞退提撥薪資計算，遭勞保局開罰，中華郵政已從2020年起補正，但不溯及既往；王耀慶提告，並追討自2005年轉勞退新制後至2019年績效等獎金，應納薪資計算提撥勞退。

吳聰明說，行政院與相關單位開會後，去年決議績效獎金不納入勞退提撥薪資計算，中華郵政收到來函時，王耀慶案仍在訴訟階段，相關提撥並未改變，行政院雖也一併行文給法院，但中華郵政卻敗訴，個案處理仍尊重法院判決。（編輯：張雅淨）1130128