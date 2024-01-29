30日起回溫 吳德榮：白天溫暖如春

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（中央社記者余曉涵台北29日電）氣象專家吳德榮今天表示，嘉義以北有零星降雨，明天起各地回溫，白天溫暖如春。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，今天清晨台灣上空有鬆散雲層，伴隨弱降水回波，嘉義以北有零星降雨。

吳德榮指出，上午中部以北零星飄雨，下午雨停轉多雲，東半部有局部短暫雨，南部多雲時晴，各地氣溫略升，晚偏涼。

吳德榮說，明天起到2月1日逐漸轉為「高壓迴流」的型態，風向偏東轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」，北部高溫攝氏25度以上、中南部接近30度，早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，2月2日將有1小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，北台氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖的天氣。

2月3日、4日各地再恢復為白天「溫暖如春」、早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

至於下1波強冷空氣，吳德榮說，抵達時間或強度，各國模式模擬皆大幅調整中，言之過早，不如繼續觀察。（編輯：管中維）1130129