全台氣溫回升中南部最高溫28度 中部以北東半部有雨

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（中央社台北29日電）氣象署表示，今天仍有中層水氣通過，中部以北及東半部有降雨機率，下半天水氣有逐漸減少的趨勢，降雨區域以迎風面及山區為主，其他地區多雲到晴；白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升。

溫度方面，清晨仍涼，中部以北及宜蘭低溫攝氏13、14度，其他地區15到17度，白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升，北部及東半部高溫20到23度，中南部可到24至28度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度變化。

桃園至雲林、台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，海邊活動注意安全。（編輯：管中維）1130129