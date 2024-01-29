全台氣溫回升中南部最高溫28度 中部以北東半部有雨
2024/1/29 08:15（1/29 08:30 更新）
（中央社台北29日電）氣象署表示，今天仍有中層水氣通過，中部以北及東半部有降雨機率，下半天水氣有逐漸減少的趨勢，降雨區域以迎風面及山區為主，其他地區多雲到晴；白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升。
溫度方面，清晨仍涼，中部以北及宜蘭低溫攝氏13、14度，其他地區15到17度，白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升，北部及東半部高溫20到23度，中南部可到24至28度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度變化。
桃園至雲林、台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，海邊活動注意安全。（編輯：管中維）1130129
延伸閱讀歲末年終大掃除用水量大增 水利署分享節水撇步春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查國道春節每天0至5時暫停收費 高乘載、避塞車時段一次看林業署推薦龍吟瀑布等走春好去處 太平山拉拉山入園還能拿紅包
- 全台氣溫回升中南部最高溫28度 中部以北東半部有雨2024/01/29 08:15
- 2024/01/28 17:18
- 2024/01/28 08:51
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
北海岸清晨防10度低溫 29日白天起逐日回暖