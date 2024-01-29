更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美國以色列埃及卡達官員巴黎會商 談釋放人質換加薩停火
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

全台氣溫回升中南部最高溫28度 中部以北東半部有雨

2024/1/29 08:15（1/29 08:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市內湖科技園區，民眾中午外出活動曬太陽。（中央社檔案照片）
圖為台北市內湖科技園區，民眾中午外出活動曬太陽。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）氣象署表示，今天仍有中層水氣通過，中部以北及東半部有降雨機率，下半天水氣有逐漸減少的趨勢，降雨區域以迎風面及山區為主，其他地區多雲到晴；白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升。

溫度方面，清晨仍涼，中部以北及宜蘭低溫攝氏13、14度，其他地區15到17度，白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升，北部及東半部高溫20到23度，中南部可到24至28度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請留意溫度變化。

桃園至雲林、台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，海邊活動注意安全。（編輯：管中維）1130129

延伸閱讀
歲末年終大掃除用水量大增 水利署分享節水撇步春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查國道春節每天0至5時暫停收費 高乘載、避塞車時段一次看林業署推薦龍吟瀑布等走春好去處 太平山拉拉山入園還能拿紅包
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北海岸清晨防10度低溫 29日白天起逐日回暖
172.30.142.31