歲末年終大掃除用水量大增 水利署分享節水撇步

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（中央社記者曾智怡台北18日電）歲末年終，民眾普遍展開居家環境大掃除，致使用水量大增。水利署分享省水訣竅，例如換上水龍頭省水裝置，可省下約50%用水量，並呼籲，每年農曆春節正值台灣枯水期，需要大家一起勵行節水、聰明用水。

經濟部水利署今天透過新聞稿分享省水訣竅，首先，廚房、浴廁、玻璃、地板等是家戶清掃的重點，清潔時建議以擦拭代替直接使用自來水沖洗，並先除塵再濕擦，因灰塵減少，可減少反覆擦拭的次數；打掃時區分客廳、廚房、浴室等區域，每個區域分配一桶水，打掃不超額用水，無形中可省下不少水量。

洗衣後的回收水，收集起來即可作為拖地、擦洗地板及沖洗馬桶用水的再次利用。同時，大掃除用水量驚人，換上水龍頭省水裝置，可輕鬆省下約50%的用水量。

水利署並建議民眾新年除舊布新，換購家中洗衣機、馬桶、水龍頭等用水設備的同時，認明有省水標章的設備。

近年國人利用過年期間安排多日外出旅遊的情形漸增，水利署他呼籲，出門前檢查水龍頭是否關緊、馬桶是否漏水、水塔設備是否故障，這些簡單的小動作可減少漏水風險，讓出門更安心，不僅節水，也是開春防漏財的重要小妙招。（編輯：郭無患）1120118