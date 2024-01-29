花蓮地震清晨連6起 氣象署：未來3天留意餘震

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（中央社記者余曉涵台北29日電）今天凌晨花蓮縣萬榮鄉一連發生6起地震，最大芮氏規模5.2。氣象署表示，此區域是地震好發區，主因是板塊擠壓，預計3天內仍有規模3到4的餘震，提醒民眾留意。

根據中央氣象署地震報告，29日凌晨2時至5時間花蓮一連發生6起有感地震，最大規模5.2、最大震度4，震央均在花蓮縣萬榮鄉。

中央氣象署地震中心科長廖哲緯在氣象署說明表示，主震是凌晨2時11分，規模5.2地震，其餘5起都是餘震，其中1起餘震跟主震幾乎同時發生，規模為4.9，這屬於正常現象。

廖哲緯解釋，板塊在擠壓碰撞過程中，不會一次就釋放完能量，因此主震後馬上就有餘震是很常見現象，後續也持續有餘震發生，有能量持續釋放對於板塊加力是比較好情形。

廖哲緯指出，這次地震震央在花蓮縣萬榮鄉，位於板塊交界帶，本來就是地震好發區，過去在2013年也曾經出現6.4地震，規模5以上地震都蠻常見，因此也不排除未來3天將有規模3到4餘震發生。

至於是否有可能會是前震？廖哲緯說，目前無法精準預測地震，但根據經驗，後續餘震規模都會低於主震的5.2，但也不排除會有更強地震，因此呼籲民眾平時就要做好防震準備跟相關防護。

由於今年首起顯著有感地震較晚出現，廖哲緯說，的確今年首起顯著有感地震較晚發布，但現在也才1月，地震也不是平均發生，因此有待後續觀察。（編輯：方沛清）1130129