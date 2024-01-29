全日型住宿機構導入AI 以「家」之名的智慧守護

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）未來自己不在，孩子該怎麼辦，是許多特殊兒家長最掛心的事，唐氏症基金會以「家」之名，在台北市文山區打造了全台首家導入AI人工智慧的24小時全日型機構，盼科技為守護加分。

「我老了不能照顧孩子，孩子該怎麼辦」，唐氏症基金會董事長林正俠身為唐寶寶的爸爸，眼看女兒30歲了，這是他最擔心的事。像家一樣的全日型照顧機構是林正俠矢志要完成的使命，他希望創造能交到朋友、學習、體驗人生的24小時住宿機構，而非沒有靈魂的空殼。

林正俠的夢想一步步實現，台北市文山區興岩社福綜合大樓今天舉行了一場特殊的啟用儀式，唐氏症基金會在這裡成功打造全國第1家結合AI全日型身障機構服務，興岩園區是陽明教養院永福之家拆遷期間的中繼服務據點之一，扮演近80名院生銜接新生活的重要角色。

未來住在興岩園區的院生年齡分布從25歲到74歲，機構內明亮、溫馨的裝潢，好似民宿一般，打破一般人對於住宿機構的想像。這裡以「家」為概念規劃10個小家，每個小家約有4個房間，推開小家大門，入眼的是能觀賞電視節目、有舒適沙發的公共區域，彷彿回家一樣。

興岩園區全日型機構最特別的不是裝潢，而是結合科技讓照顧與守護更加分。林正俠說，機構教保員普遍都是較資深的工作人員，希望透過輔具或AI減少職業傷害，以利留住人才，讓照顧經驗得以傳承，甚至創造友善職場，更能提升年輕工作者投入全日型機構服務，「這裡是我們的第一站。」

興岩園區不僅有安全守護平台，還有能監測睡眠狀態、放鬆肌肉的智慧床墊，以及能感知呼吸、離床、跌倒的感測裝置，可即時透過LINE聊天機器人提醒照顧者；許多家具就是輔具。透過符合人體工學輔助裝置，如自動調整高度的洗手台，依照院民身高差異，讓刷牙、洗臉更加安全。

台北市立陽明教養院長廖秋芬說，台北市有12萬名身心障礙者，但全日型住宿行床位僅有2000多個，遠遠不足以滿足所有人需求，最大的考驗是人力不足，希望招募更多人手就必須減輕住宿機構照護壓力，導入智能科技是好趨勢，希望「興岩模式」成為住宿機構標竿。（編輯：陳清芳）1130129

位於台北市文山區的興岩園區全日型住宿機構以安全為核心理念，也兼顧住民心靈，專門設計的投籃機與打地鼠機，讓院生在遊戲中增加復能。中央社記者陳婕翎攝 113年1月29日

台北市文山區興岩園區全日型機構裡，許多家具就是輔具，透過符合人體工學的輔助裝置，如自動調整高度的洗手台，可依照院民身高差異，讓刷牙、洗臉更加安全。中央社記者陳婕翎攝 113年1月29日

台北市文山區興岩園區全日型機構結合AI人工智慧科技，除了安全守護平台，還有能監測睡眠狀態、防護褥瘡、保護脊椎以及放鬆肌肉的智慧床墊。中央社記者陳婕翎攝 113年1月29日