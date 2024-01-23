超商回收寶特瓶變身 唐氏症基金會打造低碳禮盒

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）農曆春節將至，走春禮盒不能少，唐氏症基金會今年禮盒主打綠色環保，以寶特瓶做成的方布做包裝，未來在全台首家綠能庇護工場裡，將攜手超商門市，讓回收寶特瓶變身低碳禮盒。

唐氏症基金會26年來致力為唐氏症及身心障礙者全生涯、全方位服務，唐氏症基金會今天下午舉辦「2024把愛找回來公益募款循環Re選擇」記者會，與超商捐款合作，打造結合公益與綠能的捐款新模式，讓民眾每筆零錢捐款，不僅能協助心智障礙者就業訓練，也達成綠色採購經濟樣態。

全台有超過3萬個唐氏症家庭，唐氏症基金會董事長林正俠就是其中之一，他的女兒「妙妙」是唐寶寶，也是他投身非營利組織的原動力。林正俠說，從妙妙出生後的早療、上課到社區包容，他辭掉工作，全力為唐寶寶發聲，希望尋找能讓唐寶寶走出家門的一份工作，甚至回家幫助父母。

「爸爸，我會養你一輩子。」妙妙的一句話是林正俠為唐寶寶創造更多可能的力量。他說，現在仍有非常多身心障礙孩子無法出門，有更多因為生了特殊孩子還在悲傷中的家長，社會大眾的零錢捐款，都是將服務做得更廣的一份重要力量，還能讓公益有更多想像，甚至走向環保、永續。

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唐氏症基金會這次攜手7-ELEVEN超商，從今年1月至3月，民眾可透過門市零錢捐和OPENPOINT App捐款，於全台7-ELEVEN門市愛心認捐，不僅讓超商永續循環經濟再升級，也讓唐寶寶獲得完善的就業機會。

唐氏症基金會今年春節禮盒與5月份將推出的母親節禮盒，都將與超商共同推出循環低碳禮盒，使用超商回收寶特瓶抽紗製成方巾的禮盒包材；這次的零錢捐善款部分也將用於採購太陽能板，並將未來20年的電費收益用於支持「愛不囉嗦」承德店庇護工場綠電計畫。（編輯：張雅淨）1130123