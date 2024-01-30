星宇航桃機二航貴賓室2/1起試營運 打台灣美食牌

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（中央社記者吳睿騏桃園機場30日電）星宇航空今天表示，桃園機場第二航廈自營貴賓室2月1日起試營運，特別提供府城擔仔麵、嘉義雞肉飯、四神排骨湯及虎咬豬刈包等地方美食，要以台灣味征服中外旅客味蕾。

星宇航空今天發布新聞稿指出，目前星宇航空於第二航廈服務的航線包括洛杉磯、舊金山2條北美航線，以及新加坡及泰國曼谷、清邁3條亞洲航線，2月5日起將新增宿霧及峴港航線，為來往旅客提供優質服務。

為強化對旅客服務，星宇航空表示，座落於桃機第二航廈的貴賓室2月1日起試營運，2層樓的室內空間總占地220坪，入口位於3樓出境層D7登機門旁，分別為頭等艙及商務艙2大區塊，以時空列車穿越之旅為概念，規劃頭等艙共17席專屬空間，商務艙空間有116席座位。

星宇航空指出，全區都提供置物櫃、淋浴間、男女洗手間、免費Wi-Fi無線上網服務及充電插座，還有自助餐台各式美食，另可依頭等艙及商務艙的規劃單點套餐服務，提供府城擔仔麵、生滾和牛粥、嘉義雞肉飯、虎咬豬刈包、四神排骨湯等美食，要以台灣引以為傲的美食征服中外旅客味蕾。

星宇航空提醒民眾，隨著新春假期來臨，出入境人數增加，為確保行程順暢，提醒旅客提早至桃機辦理報到並預留充裕時間，完成安全檢查、證照查驗及通關手續。（編輯：戴光育）1130130