華航推預約自動報到如行動秘書 節省旅客時間

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）華航最近新推出「預約自動報到」服務，旅客訂位購票後，起飛前先行填妥相關旅行證件資料，系統將在航班開放網路報到時，自動為旅客完成報到手續，有如隨身行動秘書。

華航今天發布新聞稿，為更貼近旅客需求，全面優化數位服務項目，整合現行「網路報到」功能，升級推出「預約自動報到」行動秘書。

華航說，現在旅客完成訂位購票後，依不同航線，可於起飛前24小時或48小時至360天前，先行填妥護照及相關旅行證件資料，屆時系統將會在航班開放網路報到時，自動為旅客完成報到手續。華航打造貼心又便利的個人化系統，節省民眾報到等候時間。

針對台灣民眾最喜愛的日本，華航也公布近期航班增加情形，在農曆春節熱門時段，特別加密日本班次，例如桃園-北海道增為每週14班，桃園-高松增為每週7班，還開航山形、釧路、石垣島、高雄-高松、高雄-靜岡等包機。

另外，華航桃園-熊本也將自2月27日起增為每週5班，桃園-名古屋3月2日起增為每週11班。（編輯：陳政偉）1130131