高血脂不診治易心肌梗塞 運動及保健食品功效有限

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（中央社記者曾以寧台北1日電）醫界估計國內約1/4民眾有高血脂問題，但約有半數尚未診斷。心肌梗塞學會提醒，血脂控制僅2.5成與飲食、運動有關，一旦有高血脂，切勿只靠保健食品和運動而不就醫治療。

今年39歲的陳先生，規律接受公司健檢，儘管知道自身壞膽固醇數值赤字，但覺得生活習慣良好，且多年來一直有打球習慣，就並未在意，也沒求醫。沒想到3年前打棒壘球時，喉嚨有痛感，輾轉到台北醫學大學附設醫院才知快要心肌梗塞，需要立即心導管手術。

台灣心肌梗塞學會今天召開記者會提醒心血管疾病風險。常務理事、台北醫學大學附設醫院醫務部主任黃群耀表示，民國111年國人十大死因中逾半數與慢性疾病有關；三高問題中，若有高血脂，未來發生心臟疾病風險高達3倍，但衛生福利部國民健康署調查發現，國人高血脂盛行率約1/4，卻約有半數患者尚未診斷。

黃群耀說明，高血脂發生原因與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）過多、及「好膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）太少有關。低密度脂蛋白增加，沉積在血管壁上形成斑塊，逐漸導致血管狹窄，不僅血液循環變差，引起疲勞、頭暈等症狀，斑塊破裂產生血栓，導致急性心肌梗塞等問題。

學會理事長暨高雄榮民總醫院重症醫學部主任黃偉春指出，每個人的壞膽固醇控制標準不同，一般健康民眾可控制於130 mg/dL以下；但若發生過心血管事件，則應控制低於70 mg/dL，若反覆發生心血管事件，則應進一步控制在55 mg/dL以下。

台灣心肌梗塞學會秘書長、台北榮民總醫院重症醫學部重症加護內科主任吳承學說，不少民眾體檢發現血脂數字不對，但以為自己有在運動，就不必太在意，或以為吃保健食品就好，未就醫。

吳承學指出，但血脂控制僅2.5成與飲食、運動有關，藥物治療才是重點，提醒民眾，務必規律服藥、定期回診檢查、戒菸、適量運動並控體重，以避免演變成急重症。（編輯：陳清芳）1130201