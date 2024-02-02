春節桶柑盛產 買產銷履歷有保障、喝原汁免剝皮

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）農曆春節送禮常見桶柑，農糧署今天表示，所以桶柑也叫「年柑」，水分飽滿，富含蛋白質、維生素C及鐵質等，吃當季最美味，已有產區投入產銷履歷驗證，並有免剝皮的原汁上市。

春節享用水果桶柑正當時，農業部農糧署發布資訊指出，北部桶柑從12月開始採果，採到隔年2月，1、2月盛產，由於農民會搭配春節檔期，先採摘較橘橙色的果實儲藏，等自然成熟後上市，所以又叫「年柑」，送禮可選特級桶柑。

產區已推升生產水準，農糧署北區分署分署長黃昭興說，占全國種植面積最大的新竹縣境內，以寶山鄉、峨眉鄉最廣泛栽種桶柑，並執行計畫產銷制度，由農會設立水果集團產區，規劃用藥管理、生產與供銷制度，讓農民與農會契作，已投入產銷履歷驗證，藉此提升品管、落實溯源機制。

開發加工品同步展開，農糧署說，桶柑適合做成100%原汁，透過封裝技術，原汁壓榨裝瓶後可保存1年，吻合市場流行100%純果汁的風潮，消費者可向峨眉鄉農會供銷部（03-5800-776）或峨眉鄉農會農特產品店商平台https://www.ems.org.tw/訂購。

根據農糧署統計，全台栽種面積達2900餘公頃，北部地區就占2000公頃，其中苗栗縣約700公頃、新竹縣1300公頃，新北市則僅60公頃。

農糧署說明，桶柑除了富含水分，還含有蛋白質、醣類、維生素A、維生素C、鈣、磷、鈉、鐵等營養成分。（編輯：陳政偉）1130202