強化個資防護 中華電隱碼平台服務導入網購

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（中央社記者吳家豪台北2日電）為強化消費者個人資料的安全防護，中華電信今天宣布提供「放心接」隱碼平台服務（Number Masking Service），透過隱碼平台服務的代表號碼進行電話轉接，可隱藏發話端與受話端雙方實際電話號碼。

中華電信發布新聞稿說明，「放心接」隱碼平台為自有研發的電信號碼隱碼服務，消費者在網路購物時，商品出貨單上不會直接印出收貨人的姓名與電話號碼，物流士如果需與收貨人聯繫時，可撥打專用的代表號與訂單代碼，由隱碼平台進行轉接，與收貨人進行溝通。

當訂單完成配送之後，以此代表號碼串起的聯繫方式立即失效，整個流程從物流配送至收貨結束。對於連續惡意的嘗試撥號，系統會將其暫時拒絕撥入。

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中華電信表示，「放心接」隱碼平台未來也可導入需經常由第三方聯繫客戶的行業，例如電商產業、零售業、物流業、房仲業、計程車隊、派遣業者等。

此外，為優化春節期間行動網路服務，中華電信宣布於全台觀光景點、大眾運輸、商圈百貨及宗教廟宇等共計超過200多處地點，動員超過千人以上工程人員，除了針對所涵蓋近4000座高效能既有基地台擴充容量、建設近30座臨時台及進行網路優化之外，更將在春節期間派員24小時全程網管監控。（編輯：趙蔚蘭）1130202