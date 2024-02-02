更多編輯台推薦新聞：
林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄
運動

林昱珉受邀大聯盟春訓 有機會挑戰王維中紀錄

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多
政治

圖表看新國會之最：柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾
運動

HBL松山高中黃萬隆退休泛淚道別：執教近30年沒遺憾

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
國際

特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

4日中南部上看30度 冷氣團7日南下

2024/2/2 19:47（2/2 19:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為小朋友放寒假，把握好天氣到台北市一處河濱運動公園打籃球。中央社記者郭日曉攝 113年2月1日
圖為小朋友放寒假，把握好天氣到台北市一處河濱運動公園打籃球。中央社記者郭日曉攝 113年2月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）春節假期將至，根據交通部中央氣象署預報，4日西半部好天氣，中南部高溫上看攝氏30度，7日冷氣團逐漸南下，8日小年夜到10日大年初一各地氣溫都會下降。

氣象署說，明天天氣和今天差不多，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；4日東北季風減弱回到偏南風的環境，北台灣氣溫明顯回升，高溫可達27度，白天再度舒適溫暖，中南部高溫上看30度。

氣象署預報，5日鋒面通過，北部及東北部氣溫逐漸下降，6日東北季風稍增強，北部及東北部天氣偏涼。

氣象署預測，7日、8日冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，華南雲雨區東移，北部及東北部降雨增多，其他地區降雨機率也會提高，9日、10日大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。

9日華南雲雨區影響，北部及東北部地區有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫雨。（編輯：管中維）1130202

#天氣
#冷氣團
#春節
延伸閱讀
JN.1成本土主流株 XBB疫苗對輕症保護力近5成嘉義地震規模4.6 最大震度4級中油吸收國際漲幅 下週汽油估不調整、柴油降1角中南部位處下風處擴散差 高屏空氣品質亮橘燈
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
冷空氣6日南下 農曆春節前北台灣溼冷
172.30.142.202