4日中南部上看30度 冷氣團7日南下

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）春節假期將至，根據交通部中央氣象署預報，4日西半部好天氣，中南部高溫上看攝氏30度，7日冷氣團逐漸南下，8日小年夜到10日大年初一各地氣溫都會下降。

氣象署說，明天天氣和今天差不多，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；4日東北季風減弱回到偏南風的環境，北台灣氣溫明顯回升，高溫可達27度，白天再度舒適溫暖，中南部高溫上看30度。

氣象署預報，5日鋒面通過，北部及東北部氣溫逐漸下降，6日東北季風稍增強，北部及東北部天氣偏涼。

氣象署預測，7日、8日冷空氣持續增強，強度來到大陸冷氣團等級，北台灣天氣轉冷，其他地區氣溫也逐漸下降，華南雲雨區東移，北部及東北部降雨增多，其他地區降雨機率也會提高，9日、10日大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。

9日華南雲雨區影響，北部及東北部地區有短暫雨，中部、東半部地區及南部山區有局部短暫雨。（編輯：管中維）1130202